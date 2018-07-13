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Омская многодетная семья лишилась прописки из-за дачного дома
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Омская многодетная семья лишилась прописки из-за дачного дома 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Из-за проблем с адресом семья из Азовского района не может получить прописку в доме, который она приобрела на средства материнского капитала. Омский областной суд в ближайшее время рассмотрит апелляционную жалобу многодетной семьи из Азовского района на решение Азовского районного суда. На средства материнского капитала они купили дом и земельный участок площадью 0,1 га в районе. Документы оформили полностью, есть договоры купли-продажи.
Оформив сделку, семья обратилась за регистрацией. Но выяснилось, что земля, на которой построен дом, предназначена под сельскохозяйственное строительство и дачи. Соответственно адреса у дома нет, поэтому прописать родителей с детьми возможности нет.
Омичи обратились в местный суд с требованием присвоить дому адрес и прописать всю семью с четырьмя детьми. Но Фемида поддержала представителей органов власти. Жители Азовского района до сих пор по факту нелегалы в собственном доме.
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