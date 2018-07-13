Кандидату в гордуму передали привет из 90-х коктейлем Молотова и венком

Консультант кандидата в депутаты гордумы Екатеринбурга стала жертвой поджога. Ночью неизвестные подожгли машину, принадлежащую женщине. Если бы не бдительность прохожих, то история могла бы закончиться куда печальнее, об этом сообщает в пятницу, 13 июля, «АиФ-Урал»

Инцидент произошел в поселке Косулино накануне ночью. Неизвестные подожгли КамАЗ, принадлежащий Наталье Омельковой, консультанту кандидата в депутаты екатеринбургской гордумы Виктора Карташева. Большегруз загорелся около 2 часов ночи, полыхающую машину заметил один из соседей женщины. Бдительность прохожего спасла не только Наталью, но и других жителей улицы. «Машина стояла возле дома, у забора. Когда он загорелась, прохожий меня разбудил стуком в калитку, я вышла, мы протянули шланги, начали вместе тушить. При этом потом дознаватель сказал, что нам повезло — буквально в метре от нее находился газопровод, который проходит через всю улицу поселка», — рассказала «АиФ-Урал» Наталья Омелькова.

Чтобы устроить пожар, поджигатели даже не стали выбивать стекло, а просто открыли дверь КамАЗа. «Машина до этого стояла 3 года, сын на ней работал, ездил ежедневно. Ничего такого не было. На воротах у нас висит табличка, предупреждающая, что работает видеокамера, поэтому свои это сделать не могли. Все знали что у нас работает камера», — прокомментировала Наталья.

Вместе с тем произошедшее вполне может быть делом рук конкурентов Виктора Карташева. К тому же, по словам Натальи Омельковой, начальнику штаба кандидата в депутаты уже поступали угрозы. «Начальнику штаба поступали угрозы три недели назад, ей позвонили на телефон и сказали, что, если она не прекратит работать у Карташова, ее забьют арматурой в подъезде, после этого на дверь повесили венок. Теперь, видимо, до меня очередь дошла. Опасаюсь за свою жизнь. Заявление в полицию я уже подала», — рассказала консультант.

Отметим, Виктор Карташев является руководителем «Специализированного управления эксплуатации и реабилитации жилья». В гордуму Екатеринбурга она баллотируется одномандатным кандидатом по Октябрьскому округу. Его соперникомами являются представители кланов, известные по «боевым» действиям в 90-х годах.