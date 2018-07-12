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В Азербайджане восстановили энергоснабжение
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В Азербайджане восстановили энергоснабжение 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Мурад Оруджев
БАКУ, 12 июл — РИА Новости. Энергоснабжение в Азербайджане полностью восстановлено после тушения пожаров, из-за которых в столице и регионах страны возникли перебои с электричеством.
В четверг компания «Азерэнержи» сообщила, что пожары в регионах страны стали причиной очередного сбоя в энергосистеме Азербайджана. Они привели к ограничениям в энергоснабжении в Баку и ряда регионов страны. Во избежание крупной аварии было решено отсоединить от общей системы высоковольтные линии электропередачи, связывающие ТЭС «Азербайджан» и Мингячевирскую ГЭС с подстанцией «Абшерон».
"Ограничение во время аварии в системе было снято, а с 20:20 (19:20 мск) для всех потребителей электроснабжение по всей стране восстановлено до 100%", — рассказали РИА Новости в энергокомпании.
В начале июля в Азербайджане произошло масштабное отключение света, республика была полностью обесточена. Отключение света случилось после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Глава компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщал, что авария произошла из-за жары. Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента. Возбуждено уголовное дело.
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