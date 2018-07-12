В Азербайджане энергоснабжение ряда регионов ограничено почти на треть

БАКУ , 12 июл — РИА Новости . Энергоснабжение Баку, Апшеронского полуострова и ряда регионов Азербайджана ограничено почти на треть в результате из-за пожара вблизи высоковольтной линии электропередачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОАО «Азерэнержи».

Ранее в четверг в компании сообщили, что часть Азербайджана вновь осталась без света из-за возгорания электропроводки.

"На территории села Биджо Агсуинского района, на высоковольтной линии электропередачи, принадлежащей ОАО «Азерэнержи», произошел пожар, в результате которого на территории города Баку и Апшеронского полуострова введено 27-процентное ограничение в подаче электроэнергии", — сообщили в пресс-службе.

Ограничения в подаче электроэнергии не вводились в Баку на объектах I категории — в Бакметрополитене, аэропорту Гейдар Алиев , больницах, на объектах государственного значения. «В настоящий момент перечисленные объекты полностью обеспечиваются электроэнергией», — заявили в пресс-службе.

Ранее в Азербайджане произошло масштабное отключение света. Оно случилось после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Глава компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщал, что авария произошла из-за жары. Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента. Возбуждено уголовное дело.