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Редакцию газеты подожгли под Днепропетровском
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В Днепропетровской области подожгли редакцию местной газеты 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в офисе редакции местной газеты "Событие" в городе Каменское Днепропетровской области, полиция завела уголовное дело, сообщил в среду глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
"В Каменском Днепропетровской области продолжается практика поджогов редакций СМИ или имущества журналистов. В частности, вчера в конце дня выгорела редакция газеты "Событие". В полиции расследуют инцидент как умышленное уничтожение имущества журналистов", — написал Томиленко в Facebook.
Он также сообщил, что в Каменском уже дважды жгли автомобили главных редакторов, произошел поджог типографии, попытка поджога гаража главного редактора и минировании его редакции.
Ранее Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
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