Дороги уходят под воду: волгоградцы рвут соцсети видео с большого потопа

Обрушившийся на Волгоград ливень затопил и второстепенные проезды, и главные городские магистрали. Волгоградцы делятся видео, на которых машины едва ли не с головой уходят под воду.

Такими фотографиями и видео пестрят ленты волгоградцев

Первыми с нахлынувшей водой по традиции не справился малый проспект в Краснооктябрьском районе Волгограда и несколько узких дорог в Дзержинском районе. Вслед за ними вода поглотила и проспект Жукова, и Первую Продольную магистраль — из-за потопа водители стояли в беспросветных пробках на Мамаевом кургане и в центре города. Что уж говорить про Нулевую Продольную, которая после обрушения склонов и вовсе стала непреодолимой полосой препятствия. Те, кто успел заехать в вязкую жижу, смогли выбраться из ловушки только с помощниками.

— Дороги новые, а проблемы старые, — сетуют автомобилисты. — Где ливневки? Или после такого наводнения будем снова латать асфальт?

С самого начала ливня волгоградцы выкладывают десятки видеороликов. Утонувшие номера от машин и водитель, который по пояс стоит в холодной дождевой воде. Смотрите, чем делились автомобилисты в нашей подборке.