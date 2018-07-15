Дороги уходят под воду: волгоградцы рвут соцсети видео с большого потопа 

Обрушившийся на Волгоград ливень затопил и второстепенные проезды, и главные городские магистрали. Волгоградцы делятся видео, на которых машины едва ли не с головой уходят под воду.
Такими фотографиями и видео пестрят ленты волгоградцев
Первыми с нахлынувшей водой по традиции не справился малый проспект в Краснооктябрьском районе Волгограда и несколько узких дорог в Дзержинском районе. Вслед за ними вода поглотила и проспект Жукова, и Первую Продольную магистраль — из-за потопа водители стояли в беспросветных пробках на Мамаевом кургане и в центре города. Что уж говорить про Нулевую Продольную, которая после обрушения склонов и вовсе стала непреодолимой полосой препятствия. Те, кто успел заехать в вязкую жижу, смогли выбраться из ловушки только с помощниками.
— Дороги новые, а проблемы старые, — сетуют автомобилисты. — Где ливневки? Или после такого наводнения будем снова латать асфальт?
С самого начала ливня волгоградцы выкладывают десятки видеороликов. Утонувшие номера от машин и водитель, который по пояс стоит в холодной дождевой воде. Смотрите, чем делились автомобилисты в нашей подборке.
V1. ru ведет онлайн — трансляцию, в которой собирает всю оперативную информацию о большом потопе. О затопленной Нулевой Продольной, закрытых торговых центрах и утонувших машинах читайте в нашем репортаже.