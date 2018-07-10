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На трех улицах Реутова полностью заменили дорожное полотно
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На трех улицах Реутова полностью заменили дорожное полотно 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Рабочие полностью завершили замену дорожного полотна на трех улицах подмосковного Реутова, включенных в план капитального ремонта на 2018 год, сообщил во вторник глава городского округа Станислав Каторов.
«Раньше срока мы провели полную замену дорожного полотна на улицах Молодежной, Комсомольской и Новой. В общей сложности заменено свыше 25 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на протяжении двух километров. На Комсомольской осталось обустроить парковку, на Новой завершаем ремонт тротуаров», — сказал Каторов.
Сбор предложений жителей по ремонту и благоустройству дорог в Московской области на 2018 год прошел на портале «Добродел». Большинством голосов жители Реутова из почти 50 адресов, предложенных для первоочередного благоустройства, выбрали три городские улицы.
По данным Реутовского информагентства, момимо ремонта автодорог в городе продолжается благоустройство дворовых территорий, до сентября 2018 года ямочный ремонт будет выполнен на 1,5 тысячах квадратных метров дворов.
«На особом контроле держу ситуацию с ямочным ремонтом во дворах. До конца лета все придомовые территории должны полностью удовлетворять запросам жителей», — добавил глава Реутова.
Каторов напомнил, что план по ремонту дорог на 2017 год в Реутове был выполнен на 100%. Было отремонтировано более 40 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, 12 тысяч квадратных метров тротуаров, увеличено количество машино-мест.
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