В Екатеринбурге горит огромный склад

Спасатели тушат пожар на складе площадью 400 кв. м в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
"Пожарные ликвидируют пожар в одноэтажном складском помещении. Предварительная площадь пожара — 400 кв. м", — сказали в пресс-службе.
Сведений о пострадавших нет. В ГУ МЧС добавили, что на месте работают 20 единиц пожарно-спасательной техники и около 60 человек личного состава.
"Угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, на складе могли находится емкости с маслом, которые дают хлопки в горящем помещении", — отметили в пресс-службе.