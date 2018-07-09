Ещё
Алиев потребовал выяснить причины аварии на ТЭС, обесточившей Азербайджан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алиев потребовал выяснить причины аварии на ТЭС, обесточившей Азербайджан 

РИА Новости 3 часа назад
БАКУ, 9 июл — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что хочет знать точные причины аварии на Мингячевирской ТЭС, в результате которой страна была обесточена.
"Авария на Мингячевирской ТЭС показала проблемы и недочеты в энергетической системе Азербайджана. Локальная авария не должна стать причиной сбоя всей энергетической системы. Я не приемлю доводов, я хочу знать точные причины. Комиссия должна выявить точные причины", — сказал Алиев на заседании кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам. Его транслирует гостелеканал АЗТВ.
По его словам, виновники этой аварии будут наказаны. «Это серьезный сигнал», — подытожил он.
Ранее в Азербайджане произошло масштабное отключение света. Оно случилось после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Ранее глава компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщал, что авария произошла из-за жары. Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента. Возбуждено уголовное дело.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»168
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова27
Анапа без моря и другие события дня49
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги190
Над Крымом нависла угроза399
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение