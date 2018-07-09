Алиев потребовал выяснить причины аварии на ТЭС, обесточившей Азербайджан

"Авария на Мингячевирской ТЭС показала проблемы и недочеты в энергетической системе Азербайджана. Локальная авария не должна стать причиной сбоя всей энергетической системы. Я не приемлю доводов, я хочу знать точные причины. Комиссия должна выявить точные причины", — сказал Алиев на заседании кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам. Его транслирует гостелеканал АЗТВ.

По его словам, виновники этой аварии будут наказаны. «Это серьезный сигнал», — подытожил он.

Ранее в Азербайджане произошло масштабное отключение света. Оно случилось после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Ранее глава компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщал, что авария произошла из-за жары. Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента. Возбуждено уголовное дело.