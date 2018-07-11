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Взрыв газового баллона разнёс автомобиль в Краснодаре
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Взрыв газового баллона разнёс автомобиль в Краснодаре 

Авторадио 11 июля 2018
Фото: Подмосковье Сегодня
В момент ЧП мимо автомобиля проходила женщина. По счастливой случайности она не пострадала, пишет Лайф. Подробности инцидента сейчас устанавливаются.
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