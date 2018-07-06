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С начала года стоимость квартир в новостройках Саратова выросла на 10%
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С начала года стоимость квартир в новостройках Саратова выросла на 10% 

САРАТОВ24 6 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
По данным «Агентства недвижимости», средняя цена квадратного метра «первички» в крупных и средних городах составила 52 609 рублей, а средняя стоимость жилья — три миллиона рублей. В Саратове квадратный метр оценивается в 33,1 тысяч рублей с ростом за полгода на 7%. Средняя цена квартиры — два миллиона рублей с повышением стоимости на 10%.
Самые высокие цены на жилье в Москве — 196,5 рублей за квадратный метр, Санкт-Петербурге — 109 тысяч рублей, Сочи — 90 тысяч рублей. Самые дешевые квартиры в новых домах продаются в Магнитогорске — 28 тысяч за метр, Брянске — 31 тысяч, Саратове и Махачкале — около 33 тысяч.
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