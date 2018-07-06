В Красноярском крае сожгли машину депутата районного Совета

Сегодня ночью сгорел автомобиль депутата Березовского районного совета, члена регионального штаба ОНФ Марины Якубенко. Коллеги-общественники не исключают, что это был поджог и он связан с общественной деятельностью Марины Петровны. На месте происшествия была обнаружена бутылка с остатками зажигательной смеси.

Марина Якубенко уже несколько лет занимается проблемами в сфере экологии, незаконных вырубок древесины и складирования отходов. Одна из последних тем, поднятой депутатом, это вырубки лесов в Маганском сельсовете. Связаны ли все эти события между собой, предстоит выяснить полиции. Тем более есть очевидцы, которые уже дали показания полицейским, приехавшим на место происшествия. Кроме того, в этом районе установлены более 10 видеокамер, видео с которых, возможно, поможет в расследовании происшествия.