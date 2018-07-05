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Из бизнес-центра на Семьи Шамшиных эвакуировали людей
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Из бизнес-центра на Семьи Шамшиных эвакуировали людей
ngs.ru
41 минуту назад
Комментарии
Фото:
ngs.ru
В полдень 5 июля из бизнес-центра «Аврора» на улице Семьи Шамшиных в
Новосибирске
эвакуировали людей.
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