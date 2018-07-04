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8 июля на Пушкинской площади Краснодара пройдет концерт ко Дню семьи
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8 июля на Пушкинской площади Краснодара пройдет концерт ко Дню семьи
АиФ-Кубань
2 часа назад
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Фото:
АиФ-Кубань
Закончится всероссийский праздник фейерверком в 22.00 8 июля на Пушкинской площади
Краснодара
состоится концерт ко Дню семьи.
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