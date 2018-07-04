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8 июля на Пушкинской площади Краснодара пройдет концерт ко Дню семьи
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8 июля на Пушкинской площади Краснодара пройдет концерт ко Дню семьи 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Закончится всероссийский праздник фейерверком в 22.00  8 июля на Пушкинской площади Краснодара состоится концерт ко Дню семьи.
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