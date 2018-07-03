Азербайджан просит увеличить импорт электроэнергии из России

Азербайджан начал переговоры об увеличении поставок электроэнергии из России . Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы. Как сообщает «Интерфакс», со 2 июля энергосистемы двух стран начали работать в параллельном режиме, с 21:00 3 июля Азербайджан собирался приостановить импорт электроэнергии из России, однако днем Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без электроэнергии.

В свою очередь в « Интер РАО » сообщили, что с вечера понедельника поставляют электроэнергию в в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи.

Как ранее сообщал Пятый канал, в ночь на 3 июля из-за после взрыва и пожара на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС страна погрузилась в кромешную тьму. ЧП связывают с аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии.

К утру электроснабжение удалось восстановить — во многом благодаря подключению к российской электросети. Однако днем центр Баку опять остался без света, встало метро. Всех пассажиров из подземки эвакуировали. Сейчас станции закрыты, в пресс-службе «Азерэнерджи» говорят, что для восстановления работы метрополитена потребуется несколько часов. В сети появились видео, на котором пассажиров выводят по тоннелю из остановившегося поезда.

Публикация от @muhammet.khalil

3 Июл 2018 в 10:32 PDT