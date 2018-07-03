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Азербайджан просит увеличить импорт электроэнергии из России
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Азербайджан просит увеличить импорт электроэнергии из России 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Азербайджан начал переговоры об увеличении поставок электроэнергии из России. Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы. Как сообщает «Интерфакс», со 2 июля энергосистемы двух стран начали работать в параллельном режиме, с 21:00 3 июля Азербайджан собирался приостановить импорт электроэнергии из России, однако днем Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без электроэнергии.
В свою очередь в «Интер РАО» сообщили, что с вечера понедельника поставляют электроэнергию в в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи.
Как ранее сообщал Пятый канал, в ночь на 3 июля из-за после взрыва и пожара на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС страна погрузилась в кромешную тьму. ЧП связывают с аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии.
К утру электроснабжение удалось восстановить — во многом благодаря подключению к российской электросети. Однако днем центр Баку опять остался без света, встало метро. Всех пассажиров из подземки эвакуировали. Сейчас станции закрыты, в пресс-службе «Азерэнерджи» говорят, что для восстановления работы метрополитена потребуется несколько часов. В сети появились видео, на котором пассажиров выводят по тоннелю из остановившегося поезда.
Публикация от @muhammet.khalil
3 Июл 2018 в 10:32 PDT
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