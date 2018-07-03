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Всех пассажиров обесточенного Бакинского метрополитена эвакуировали
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Всех пассажиров обесточенного Бакинского метрополитена эвакуировали 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 3 июл — РИА Новости. Эвакуация пассажиров из Бакинского метрополитена, где прекратилась подача электроэнергии и остановились поезда, завершена, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы подземки Бахтияр Мамедов.
Центр Баку во вторник остался без света. Ночью стало известно о масштабном отключении света в Азербайджане после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Глава компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщал, что к аварии привела жара. Во вторник президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента.
"Эвакуация людей завершена. Сейчас соответствующие службы ведут проверку всех тоннелей, чтобы убедиться в полном отсутствии там людей. После этого может начаться подготовка к пуску поездов", — сказал руководитель пресс-службы метро.
По его словам, все станции подземки пока закрыты.
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