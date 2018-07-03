В Азербайджане частично восстановили энергоснабжение

БАКУ , 3 июл— РИА Новости . Энергоснабжение в Азербайджане частично восстановлено, заявил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы.

Центр Баку остался без света во вторник. Ночью стало известно о масштабном отключении света в Азербайджане после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Глава компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщал, что к аварии привела жара. Во вторник президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента.

"Проблемы, возникшие в энергоснабжении из-за аварии в энергетической системе Азербайджана, частично устранены. В настоящее время председатель комиссии, первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов находится на месте аварии. В настоящее время расследуются причины аварии. Оперативно ведется работа по восстановлению подачи электроэнергии", — заявил Бабанлы.