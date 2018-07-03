Ещё
В Азербайджане частично восстановили энергоснабжение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Азербайджане частично восстановили энергоснабжение 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 3 июл— РИА Новости. Энергоснабжение в Азербайджане частично восстановлено, заявил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы.
Центр Баку остался без света во вторник. Ночью стало известно о масштабном отключении света в Азербайджане после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Глава компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщал, что к аварии привела жара. Во вторник президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента.
"Проблемы, возникшие в энергоснабжении из-за аварии в энергетической системе Азербайджана, частично устранены. В настоящее время председатель комиссии, первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов находится на месте аварии. В настоящее время расследуются причины аварии. Оперативно ведется работа по восстановлению подачи электроэнергии", — заявил Бабанлы.
Последние новости
Трамп сдаст все: два взгляда на встречу в Хельсинки Внешняя политика на коленке: вновь потерять Индию — это надо уметь Катастрофа над заливом: зачем США сбили иранский пассажирский лайнер
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия отказалась размещать у себя российских военных703
Укол Дзюбы, «четкий сигнал» Путина и другие события дня12
«Они грабят наши магазины, насилуют наших девушек»297
Роутеры россиян оказались в опасности25
Решение по повышению НДС принято402
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
00:17
В США на видео попало «явление Бога»
В мире
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
04:33
Умерла Надежда Саркисян
Шоу-бизнес СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение