В Омской области в дома многодетных семей устанавливают пожарные извещатели

Первая фаза установки оборудования в городе Омске завершена — 178 семей бесплатно получили автономные противопожарные системы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

На первом этапе установки запланировано охватить более 600 семей города Омска и области. Всего планируется обеспечить извещателями более 1800 семей. Сегодня уже обеспечены автономными пожарными извещателями 412 мест проживания многодетных семей.

Пожарные извещатели с GSM-модулем в случае обнаружения задымления производят звуковое оповещение в помещении. С помощью встроенной сим-карты извещатель отправляет смс-сообщения на запрограммированные в нем телефонные номера (до шести абонентов), в том числе, диспетчеру центрального пункта пожарной связи «101», собственнику жилья, его близким родственникам и соседям.