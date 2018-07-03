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В Омской области в дома многодетных семей устанавливают пожарные извещатели
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В Омской области в дома многодетных семей устанавливают пожарные извещатели 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
Первая фаза установки оборудования в городе Омске завершена — 178 семей бесплатно получили автономные противопожарные системы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
На первом этапе установки запланировано охватить более 600 семей города Омска и области. Всего планируется обеспечить извещателями более 1800 семей. Сегодня уже обеспечены автономными пожарными извещателями 412 мест проживания многодетных семей.
Пожарные извещатели с GSM-модулем в случае обнаружения задымления производят звуковое оповещение в помещении. С помощью встроенной сим-карты извещатель отправляет смс-сообщения на запрограммированные в нем телефонные номера (до шести абонентов), в том числе, диспетчеру центрального пункта пожарной связи «101», собственнику жилья, его близким родственникам и соседям.
Первый этап работы по установке автономных дымовых пожарных извещателей в многодетных семьях Омской области планируется завершить в июле.
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