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СМИ: пожар на Мингечаурской ГРЭС в Азербайджане потушен
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СМИ: пожар на Мингечаурской ГРЭС в Азербайджане потушен 

ТАСС 7 часов назад
БАКУ, 3 июля. /ТАСС/. Пожар на крупнейшей электростанции Азербайджана — Мингечаурской ГРЭС, приведший к отключению электричества на большей части страны, потушен. Как сообщает бакинское информационное агентство APA со ссылкой на источники в МЧС, в ближайшее время будет восстановлена подача света в города и районы республики.
"Пожар на ГРЭС полностью потушен, проводятся работы по охлаждению, ситуация находится под контролем", — говорится в сообщении. Представитель МЧС отметил, что подача электричества будет восстанавливаться поэтапно. Он также подчеркнул, что в результате аварии на ГРЭС погибших и пострадавших нет.
В понедельник ближе к полуночи прекратилась подача электроэнергии на большей части территории Азербайджана. По данным главы компании Azerenerji Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования. Подача электричества в Баку пока не восстановлена.
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