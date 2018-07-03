СМИ: пожар на Мингечаурской ГРЭС в Азербайджане потушен

БАКУ , 3 июля. / ТАСС /. Пожар на крупнейшей электростанции Азербайджана — Мингечаурской ГРЭС, приведший к отключению электричества на большей части страны, потушен. Как сообщает бакинское информационное агентство APA со ссылкой на источники в МЧС , в ближайшее время будет восстановлена подача света в города и районы республики.

"Пожар на ГРЭС полностью потушен, проводятся работы по охлаждению, ситуация находится под контролем", — говорится в сообщении. Представитель МЧС отметил, что подача электричества будет восстанавливаться поэтапно. Он также подчеркнул, что в результате аварии на ГРЭС погибших и пострадавших нет.

В понедельник ближе к полуночи прекратилась подача электроэнергии на большей части территории Азербайджана. По данным главы компании Azerenerji Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования. Подача электричества в Баку пока не восстановлена.