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В Азербайджане поезда задерживаются после масштабного блэкаута
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В Азербайджане поезда задерживаются после масштабного блэкаута 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: Пятый канал
БАКУ, 3 июл — РИА Новости. Задержки в движении пассажирских поездов из регионов Азербайджана в Баку наблюдаются во вторник из-за аварии на Мингячевирской ТЭС, сообщили РИА Новости в компании «Азербайджанские железные дороги».
Ранее стало известно о масштабном отключении света в Азербайджане после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Глава компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщал, что к аварии привела жара.
"Авария на Мингячевирской ТЭС в ночь со второго на третье июля повлияла на движение поездов из районов Азербайджана в Баку. В движении пассажирских поездов наблюдаются задержки", — проинформировал представитель железнодорожной компании.
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