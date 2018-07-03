Названа причина отключения электричества в Баку

Причиной отключения электричества в Баку стала авария на шестом блоке ТЭС в Мингячевире, где вчера произошло аналогичное ЧП, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

"После проведения ремонтных работ на шестом блоке ТЭС стали проводится испытательные работы. В это время вновь произошла авария. На том же самом блоке, где вчера было ЧП. Ведутся мероприятия по устранению последствий аварии", — пояснил источник.

Ночью стало известно о масштабном отключении света в Азербайджане после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. Глава компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщал, что к аварии привела жара.

На данный момент в центре города нет света. Из-за отключения электроснабжения остановлены поезда метрополитена, в которых находятся люди.