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Названа причина отключения электричества в Баку
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Названа причина отключения электричества в Баку 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Причиной отключения электричества в Баку стала авария на шестом блоке ТЭС в Мингячевире, где вчера произошло аналогичное ЧП, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
"После проведения ремонтных работ на шестом блоке ТЭС стали проводится испытательные работы. В это время вновь произошла авария. На том же самом блоке, где вчера было ЧП. Ведутся мероприятия по устранению последствий аварии", — пояснил источник.
Ночью стало известно о масштабном отключении света в Азербайджане после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. Глава компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщал, что к аварии привела жара.
На данный момент в центре города нет света. Из-за отключения электроснабжения остановлены поезда метрополитена, в которых находятся люди.
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