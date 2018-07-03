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Энергоснабжение в Баку частично восстановлено после масштабной аварии
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Энергоснабжение в Баку частично восстановлено после масштабной аварии 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Энергоснабжение в столице Азербайджана частично восстановлено после массового отключения из-за аварии на тепловой электростанции в центре страны. Ведутся работы для возобновления подачи электроэнергии в полном объеме.
В ночь на вторник на ТЭС в Мингячевире прогремел взрыв, а затем начался пожар. По данным местного МЧС, в результате аварии никто не пострадал, но ее последствием стало масштабное отключение электроэнергии в десятках населенных пунктов страны, в том числе в центре Баку, где из-за остановки поездов метро эвакуировали пассажиров. Все станции столичной подземки временно закрыты.
Для выявления причин аварии власти страны приняли решение создать госкомиссию, которая уже работает на месте. Руководитель компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев заявил, что причиной инцидента стала жара.
"Интер РАО" сообщило о начале поставок электроэнергии в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Власти Азербайджана ведут переговоры об увеличении энергоимпорта из России.
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