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Бакинское метро возобновило работу после отключения электричества
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Бакинское метро возобновило работу после отключения электричества 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 4 июл — РИА Новости. Бакинский метрополитен, закрытый накануне из-за отключения электричества, возобновил работу, сообщил РИА Новости в среду руководитель пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов.
Ранее в Азербайджане произошло масштабное отключение света. Оно случилось после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. Как сообщили агентству АПА в МЧС страны, никто не пострадал. Ранее глава компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщал, что авария произошла из-за жары. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента. Во вторник метро в Баку было закрыто для пассажиров.
"Метрополитен возобновил свою работу", — сказал Мамедов.
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