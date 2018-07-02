Ещё
В ДТП в Курской области погибли два человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДТП в Курской области погибли два человека 

АиФ 17 часов назад
Фото: АиФ
В 10.48 30 июня на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило сообщение о ДТП вблизи поселка Первомайский Железногорского района, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
На трассе столкнулись автомобили Mitsubishi и Chery. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель автомобиля Chery, который выехал на встречную полосу.
В результате ДТП погибли 29-летний водитель и 70-летняя пассажирка иномарки Chery. У еще одной пассажирки этой же легковушки диагностировали перелом костей таза, а водитель Mitsubishi получил ушибы.
АиФ: последние новости
Виновниками пожара в Новохоперском диспансере назвали директора и завхоза Липчан предупредили об аварийном отключении холодной воды В пруду под Орлом утонул 44-летний мужчина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский танк признан худшим в мире166
Украинцев «адово бомбануло» от поведения Земфиры134
На Украине по-новому объяснили потерю Крыма13
Россияне массово залезают в долги28
Трамп собрался поговорить с Путиным без свидетелей1
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Статьи
01:38
На Украине оценили решение Путина по воинским частям
Войска Армия
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
01:59
Собянин сдал подписи для регистрации на выборах
Политика Новости Москвы
00:58
«Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении»
В мире Статьи
03:41
Доллар по 70: рубль ждет потрясение после ЧМ
Рынки Статьи
00:18
Собянин анонсировал метро во Внуково
Новости Москвы Катастрофы
01:41
Москве пообещали дождливую неделю
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение