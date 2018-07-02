В ДТП в Курской области погибли два человека

В 10.48 30 июня на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило сообщение о ДТП вблизи поселка Первомайский Железногорского района, сообщила пресс-служба регионального МЧС

На трассе столкнулись автомобили Mitsubishi и Chery. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель автомобиля Chery, который выехал на встречную полосу.

В результате ДТП погибли 29-летний водитель и 70-летняя пассажирка иномарки Chery. У еще одной пассажирки этой же легковушки диагностировали перелом костей таза, а водитель Mitsubishi получил ушибы.