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Молния: Восемь мирных жителей погибли, еще четверо пострадали при взрыве бомбы в  афганской провинции Логар — официальный источник
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Молния: Восемь мирных жителей погибли, еще четверо пострадали при взрыве бомбы в  афганской провинции Логар — официальный источник 

ИА Синьхуа 28 июня 2018
афганской провинции Логар — официальный источник
ИА Синьхуа: последние новости
По меньшей мере девять человек погибли при пожаре на крупнейшем рынке Кении От взрыва газа в одной из торговых точек в Ухане погибли 2 человека Срочно: Из здания недалеко от Berlaymont в Брюсселе вырывается дым
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