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В Удмуртии пожар уничтожил жилой дом многодетной семьи
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В Удмуртии пожар уничтожил жилой дом многодетной семьи 

ИА «Сусанин» 10 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Нылга. Удмуртия. В Нылге многодетная семья осталась без крыши над головой из-за пожара. Как сообщает пресс-служба Увинского района, огонь полностью уничтожил жилой дом и надворные постройки.
Трагедия произошла 23 июня. Семья, в которой трое детей: мальчики 5 и 9 лет и 3-летняя девочка, осталась без документов, мебели, бытовой техники, одежды. В настоящее время семья проживает у родственников
Жителей Удмуртии просят оказать помощь погорельцам предметами первой необходимости, бытовыми принадлежностями, мебели, посуде и одежде.
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