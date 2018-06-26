В Удмуртии пожар уничтожил жилой дом многодетной семьи

Нылга. Удмуртия . В Нылге многодетная семья осталась без крыши над головой из-за пожара. Как сообщает пресс-служба Увинского района, огонь полностью уничтожил жилой дом и надворные постройки.

Трагедия произошла 23 июня. Семья, в которой трое детей: мальчики 5 и 9 лет и 3-летняя девочка, осталась без документов, мебели, бытовой техники, одежды. В настоящее время семья проживает у родственников

Жителей Удмуртии просят оказать помощь погорельцам предметами первой необходимости, бытовыми принадлежностями, мебели, посуде и одежде.