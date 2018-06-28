Чиновники Удмуртии забыли о многодетных семьях 

Дом без адресаСитуация усугубляется тем, что проблемы с инфраструктурой год от года не решаются, а участки продолжают выдавать. Сейчас их — и не только в Люллях — получили уже 730 многодетных семей. Большое количество детей в этих населенных пунктах остро поднимает и социальные проблемы — именно об этом, и не только, шла речь на очередной встрече жителей микрорайонов с властями столицы Удмуртии. Первое, что просят люди, — как можно быстрее дать названия улицам, на которых многие уже построили дома и живут в них. Из-за отсутствия адреса к ним не может доехать ни скорая, ни полиция, ни пожарные. Как оказалось, этот вопрос поднимался еще годом ранее, но за это время никто проблему так и не решил. — Когда у нас появятся адреса? — выкрикивали на встрече жители Люллей. Однако ответить на этот вопрос чиновники не смогли и в июне 2018-го. Только пообещали взять на контроль. Не смогли они назвать и количество домов, построенных здесь многодетными. — А зачем мы должны знать, сколько домов построено? И что значит построены? Коробка стоит или зарегистрированы? — пошел в контратаку заместитель главы Первомайского района Ижевска Сергей Кабанов. — А как я зарегистрирую дом, если у меня ни улицы нет, ни номера дома. Я живу здесь уже год. Я пошла в БТИ (бюро технической инвентаризации. — Прим. ред.), чтобы мне паспорт выдали, мне сказали: а куда мы вас вписывать будем? На деревню к дедушке? — парирует местная жительница Татьяна Казьменко. Голосуй, не голосуй… Автобус проедет мимоКроме того, родителей волнует подвоз детей до школы и обратно. Каждый день автобус забирает отсюда 68 ребят и по пути заезжает в Медведево. Детей много, поэтому в день приходится делать несколько рейсов. Некоторые школьники из-за этого приезжают на учебу за час до уроков либо поздно возвращаются домой. В управлении образования утверждают, что для грамотного подвоза им нужен дополнительный автобус. — Его нам дадут только на следующий год, — говорит начальник управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова. — Сегодня мы прорабатываем еще два варианта: изменить маршруты 41-го и 2-го автобусов. ИПОПАТ (Ижевское объединение пассажирского транспорта. — Прим. ред.) уже готово пойти навстречу по 41-му. Это решит проблему с подвозом детей из Медведева, а в Люллях мы бы оставили один школьный автобус, чтобы он увозил детей, не заезжая в Медведево. Если со школьными маршрутами проблему почти разрешили, то что делать с обычными пассажирскими маршрутами до Ижевска, власти пока не знают. По словам жителей Люллей, несмотря на то что их населенный пункт считается микрорайоном удмуртской столицы, автобусы до них ходят лишь трижды в день. Уехал утром по делам — вернулся поздно вечером. Жалобы поступили и на водителей, которых на этом маршруте якобы очень часто меняют — новенькие шоферы не узнают своих пассажиров. — У нас однажды ребенок остался в Ижевске, — рассказывает Наталья Осетрова. — Мне пришлось искать машину, чтобы его забрать. Водитель проехал мимо остановки. И такое происходит регулярно. Чтобы тебя увидели и забрали, надо скакать и подавать бог знает какие сигналы. В ответ на жалобы заместитель главы Первомайского района Ижевска Сергей Кабанов сообщил, что сотрудники ИПОПАТ делали замеры по пассажиропотоку на этом маршруте и отказались выпускать дополнительные автобусы. — Вы понимаете, что люди даже до поликлиники доехать не могут? — возмутилась главный врач городской клинической больницы N1 Мария Тихомирова. — До ближайшей — 13 километров, а у них тут на тысячу населения только здравпункт, и тот находится в детском саду. Хотя в населенных пунктах, где более ста жителей, должен быть фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Коллегу поддержала главврач первой детской поликлиники Марина Самохвалова. По ее словам, в населенном пункте, где живет столько многодетных семей, должен быть педиатр, отдельные процедурный и прививочный кабинеты. — Если даже здесь появится ФАП, то еще неизвестно, как будет храниться вакцина, — говорит она. — За ней нужно следить, отмечать температуру… А формат ФАПа этого не предусматривает. Выход один: строить врачебную амбулаторию. Она может появиться в населенном пункте от тысячи населения, а мы смотрим еще на перспективу. Здесь 730 участков для многодетных, умножаем минимум на пять — получится более 3,6 тысячи человек. И если взрослым хватит ФАПа, то детям — нет. Стоит отметить, что количество детей в Люллях постоянно растет, а значит, медпункту вскоре придется освободить занимаемое в детском саду помещение. Сейчас туда ходят 139 детей, в ближайшее время потребность появится еще у ста. Газ, вода, свет и дороги подождутТем временем газ в Люлли пообещали провести в 2018-2019 годах, в Медведево — в 2019-2020-м. За подвод к дому людям придется доплатить около 38 тысяч рублей со двора. А вот на то, чтобы в населенных пунктах появилась вода, нужно еще 150 миллионов рублей. Власти говорят, что денег на это нет, как и на уличное освещение. Его оценили в десять миллионов. Это значит, что пока школьники продолжат возвращаться с остановки домой в кромешной тьме. Аховая ситуация и с дорогами. Только на их проектирование необходимо 27 миллионов рублей. Однако местные жители благодарны и тому, что зимой здесь хотя бы начали регулярно убирать снег с дорог, а сейчас в непогоду выравнивают их грейдером. Между темСергей Владимиров, и.о. начальника управления строительства администрации Ижевска, напомнил: когда в Люллях и Медведеве стали выдавать участки многодетным, тогда еще председатель правительства Удмуртии Юрий Питкевич подписал распоряжение, по которому 90 процентов финансирования строительства всей инженерной инфраструктуры берет на себя республика. Глава Удмуртии как будто не отказывается от взятых регионом обязательств. «У меня есть огромное желание сделать в республике образцово-показательное решение вопроса для многодетных семей, — говорит Александр Бречалов. — Это, конечно, большие затраты: канализация, газ, дороги, объекты социальной инфраструктуры. Но мы ни в коем случае не оставим вас наедине с этими проблемами».