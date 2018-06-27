В Тюмени бригады скорой помощи получат новые автомобили

Ключи от 23 новых автомобилей вручит врио губернатора Тюменской области Александр Моор уже 29 июня.

Большая часть из 137 автомобилей, прибывших в Тюменскую область, уже заступили на службу. Машины оснащены необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи, спасения жизней, а также транспортировки медработников.

По качеству специализированного медицинского транспорта Тюменская область занимает лидирующие позиции в стране, так как региональное правительство обновляет автомобильный парк службы скорой помощи в плановом режиме.

Использовано фото с сайта: news.drom.ru.