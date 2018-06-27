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В Тюмени бригады скорой помощи получат новые автомобили
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В Тюмени бригады скорой помощи получат новые автомобили 

Уральский меридиан 27 июня 2018
Фото: Уральский меридиан
Новые автомобили получат бригады скорой помощи больниц юга Тюменской области и города Тюмени.
Ключи от 23 новых автомобилей вручит врио губернатора Тюменской области Александр Моор уже 29 июня.
Большая часть из 137 автомобилей, прибывших в Тюменскую область, уже заступили на службу. Машины оснащены необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи, спасения жизней, а также транспортировки медработников.
По качеству специализированного медицинского транспорта Тюменская область занимает лидирующие позиции в стране, так как региональное правительство обновляет автомобильный парк службы скорой помощи в плановом режиме.
Использовано фото с сайта: news.drom.ru.
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