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На трассе в Тюмень два человека погибли в ДТП
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На трассе в Тюмень два человека погибли в ДТП 

РИА Новости 25 июня 2018
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал в аварии на трассе Курган — Тюмень, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской станции скорой медицинской помощи.
"Вызов поступил в 23:59 (21:59 мск), бригада скорой помощи прибыла в 0:13 (22:13 мск). Медики констатировали смерть двух человек, еще одного пострадавшего госпитализировали в областную больницу (ОКБ) №2", — сказала собеседница агентства.
По данным МЧС, столкновение автомобилей Toyota Land Сruiser и Toyota Avensis произошло на 178-м километре автодороги Курган — Тюмень. После удара седан (Toyota Avensis) загорелся, говорится в сообщении ведомства.
По информации СМИ, пострадавшим является председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев, который находился за рулем внедорожника. В пресс-службе гордумы РИА Новости сказали, что не располагают сведениями об аварии и здоровье спикера.
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