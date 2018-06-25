На трассе в Тюмень два человека погибли в ДТП

"Вызов поступил в 23:59 (21:59 мск), бригада скорой помощи прибыла в 0:13 (22:13 мск). Медики констатировали смерть двух человек, еще одного пострадавшего госпитализировали в областную больницу (ОКБ) №2", — сказала собеседница агентства.

По данным МЧС, столкновение автомобилей Toyota Land Сruiser и Toyota Avensis произошло на 178-м километре автодороги Курган — Тюмень. После удара седан (Toyota Avensis) загорелся, говорится в сообщении ведомства.

По информации СМИ, пострадавшим является председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев, который находился за рулем внедорожника. В пресс-службе гордумы РИА Новости сказали, что не располагают сведениями об аварии и здоровье спикера.