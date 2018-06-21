В Тюмени СК начал проверку по факту падения ребенка из окна 9 этажа

«В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.

Ежегодно с наступлением летнего сезона, происходят случаи выпадения детей из окон. Причины этих трагедий кроются не только в детской любознательности, но и в беспечности родителей, оставляющих детей без присмотра.

Следственное управление обращается к родителям: помните, что вы несете ответственность за своих детей, за их жизнь и здоровье, а необходимые меры предосторожности могут оградить ваши семьи от трагедий.

Как защитить ребенка от падения из окна?

Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков.

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

Никогда нельзя рассчитывать на защиту с помощью москитной сетки. Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. Очень часто дети выпадают вместе с москитными сетками.

Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

Если окна не оборудованы специальными устройствами, то в целях предупреждения трагедий можно произвести демонтаж ручек с окон в детской комнате и использовать их лишь при необходимости.

Если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко удерживайте его, будьте готовы к резким движениям малыша.

Никогда не разрешайте детям играть на подоконниках.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье ваших детей.