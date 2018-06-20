Детский сад площадью более 5,7 тыс. кв. м планируют построить в районе Очаково-Матвеевское

Детский сад на 260 мест будет построен в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

«Детский сад будет построен в составе нового жилого комплекса в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы», — говорится в сообщении.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, учреждение рассчитано на 260 мест.

«За последние годы, как говорил мэр Москвы Сергей Собянин , очереди в детские сады в городе полностью исчезли. Естественно, что при проектировании новых комплексов сразу же закладываются и социальные объекты. Фасады этого детского сада будут облицованы яркими фиброцеметными плитами», — отметил С. Кузнецов.

В пресс-службе уточнили, что трехэтажный детский сад расположится в проектируемом жилом комплексе в районе пересечения Аминьевского шоссе и Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). В здании, рассчитанном на 260 мест, будут учиться 12 групп по 20-25 детей в каждой. Предполагается, что в сад будут ходить дети от двух до семи лет.

«Групповые ячейки расположатся на всех этажах здания. Помимо них, на первом этаже будет сенсорная комната для развития органов чувств детей. На втором — физкультурный зал, а также столовая, медицинский блок и кабинет логопеда. На третьем этаже разместятся музыкальный зал и кабинеты дополнительного образования для детей дошкольного возраста. Общая площадь здания — более 5,7 тыс. кв. м», — указано в сообщении.

В столичном комитете добавили, что проектировщиком является ООО «Тридика», заказчиком — ООО «Управление капитального строительства „Интеко“.