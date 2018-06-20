Участники «Московской смены-2018» изобразили «Лета яркие лучи»

На днях ребята, отдыхающие в городских Московских лагерях по программе «Московская смена-2018» приняли участие в конкурсе рисунка на асфальте «Лета яркие лучи».

Дети собрались возле дома 33, к. 3 по ул. Азовская (ЦПСиД «Зюзино») и рисовали разноцветными мелками по асфальту.

Ребята изобразили солнышко, радугу, цветы, своих друзей, пляж, море, мороженное.

«Дети очень старались. Никто не скучал, все были заняты творчеством. Рисунки получились яркие, насыщенные, непохожие друг на друга. Каждый старался нарисовать особенную и неповторимую, свою частичку лета», — рассказали организаторы конкурса.