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Для ребят из «Московской смены» привезут передвижной Планетарий
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Для ребят из «Московской смены» привезут передвижной Планетарий 

Управа района Вешняки 18 июня 2018
Фото: Управа района Вешняки
Вешняковские дети уже почувствовали на себе все плюсы отдыха по программе «Московская смена».
Директор школы № 402 им. Алии Молдагуловой Юлия Литвинова рассказала о том, как ребята весело проводят время на базе их образовательной организации. Юные вешняковцы уже побывали в экошколе «Кусково», Московском детском сказочном театре и Москонцерте, посетили с экскурсиями музеи-усадьбы «Коломенское» и «Кусково». Дети активно принимали участие в мастер-классах и квестах, для них устраивались интерактивные мероприятия и командообразующие тренинги.
Одним словом, школьники проводят летнее время насыщенно и с пользой, а кроме того родителям не приходится беспокоиться об их питании — «Московская смена» предлагает для детей трёхразовое горячее питание.
Юлия Литвинова добавила, что на этой неделе ребят ожидают концерты, спектакли и даже звёздное небо купола передвижного Планетария.
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