Многодетная семья погорельцев попросила помощи у псковских властей 

Жительница Псковской области у врио губернатора помощи для многодетной семьи, у которой сгорел дом. Марина Волкова написала на сайте Михаила Ведерникова, что её старший сын с женой и четырьмя малолетними детьми (семи, шести лет, а самому младшему четыре месяца) живут в деревне Верхний Мост. В декабре прошлого года они приобрели там дом за материнский капитал, но 1 мая их дом сгорел дотла: «Сгорело просто всё — документы, мебель, бытовая техника, вещи, от дома осталось 20 кирпичей». «Фактически семье негде жить», — утверждает Марина Волкова, им нечего надеть, им надо восстанавливать все документы. «У меня вопрос: может ли эта семья рассчитывать на единоразовую материальную выплату на случай пожара (дом не был застрахован), рассчитывать ли на выплату разовых компенсаций на неотложные нужды для каждого члена семьи», — спрашивает заявительница. «И вообще, как вы можете помочь многодетной семье, оказавшийся в такой трудной жизненной ситуации? Очень ждем вашего ответа».