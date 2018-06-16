Более 120 пожарных тушат Школу искусств Глазго

Более 120 пожарных пытаются потушить Школу искусств Глазго

Более 120 сотрудников Пожарно-спасательной службы Шотландии пытаются потушить Школу искусств Глазго

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Более 120 пожарных в настоящий момент привлечены к тушению крупного возгорания в Школе искусств Глазго… Мобилизовано в общей сложности 20 пожарных машин», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в настоящий момент нет информации о жертвах возгорания.

Все близлежащие дома были эвакуированы в целях предосторожности.

«Огонь распространяется на соседние здания, и пожарные прилагают все усилия для локализации возгорания», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в Школе искусств Глазго произошёл пожар.