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Более 120 пожарных тушат Школу искусств Глазго
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Более 120 пожарных пытаются потушить Школу искусств Глазго 

RT на русском 7 часов назад
Фото: соцсести
Более 120 сотрудников Пожарно-спасательной службы Шотландии пытаются потушить Школу искусств Глазго.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Более 120 пожарных в настоящий момент привлечены к тушению крупного возгорания в Школе искусств Глазго… Мобилизовано в общей сложности 20 пожарных машин», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в настоящий момент нет информации о жертвах возгорания.
Все близлежащие дома были эвакуированы в целях предосторожности.
«Огонь распространяется на соседние здания, и пожарные прилагают все усилия для локализации возгорания», — уточняется в сообщении.
Ранее стало известно, что в Школе искусств Глазго произошёл пожар.
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