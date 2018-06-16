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Корпус ядерной медицины построят в центре детской гематологии и онкологии имени Рогачева
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Корпус ядерной медицины построят в центре детской гематологии и онкологии имени Рогачева 

Москва24 34 минуты назад
Фото: Москва24
Новый корпус Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева (НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева) построят в Москве до 2022 года.
В постановлении, размещенном на сайте правительства РФ, отмечается, что в новом корпусе будут размещены циклотрон, лаборатория синтеза радиофармпрепаратов и лаборатория контроля качества, консультативные кабинеты поликлиники, диагностические подразделения, отделение хирургической нейроонкологии, отделение нейроонкологии, лаборатория генно-инженерных технологий.
Площадь здания составит более 10,3 тысячи квадратных метров. Предварительная стоимость строительства составляет 2,6 миллиарда рублей.
В октябре 2017 года уникальный корпус открылся в Морозовской детской городской больнице. В одном здании совмещены все современные виды оказания помощи: от приемного отделения до высокотехнологичных операционных и блока неотложной диагностики. А лежать в стационаре дети могут вместе со своими родителями.
Сегодня в 35 отделениях детям и подросткам могут оказать медицинскую помощь по 27 направлениям.
В приемном отделении оперативно ставят даже сложный диагноз, после чего ребенок отправляется к профильным специалистам, где для него уже готовят необходимые процедуры. Благодаря такому подходу удалось добиться поразительных результатов: в стационаре ребенок проводит менее 8 часов, и, как правило, уже к вечеру отправляется домой.
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