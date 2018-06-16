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В Шотландии загорелась Школа искусств
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В Шотландии загорелась Школа искусств Глазго 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Reuters
В зданиях Школы искусств Глазго произошел мощный пожар, сообщает телеканал Sky News.
Возгорание произошло ночью, сильный огонь начал перекидываться на другие здания. На месте работают около 120 пожарных и 20 пожарных машин.
На кадрах с места события видно, что языки пламени поднимаются на крыше одного из зданий, видно сильное задымление. К настоящему моменту не сообщается о погибших или пострадавших. Жители соседних домов были эвакуированы.
Пожар начался поздно вечером, и к настоящему моменту потушить огонь не удалось.
В мае 2014 года в Школе искусств Глазго также произошел крупный пожар.
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