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В Анжеро-Судженске Кемеровской области полицейские напомнили детям правила безопасного поведения во время летних каникул
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В Анжеро-Судженске Кемеровской области полицейские напомнили детям правила безопасного поведения во время летних каникул 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Накануне профилактическое мероприятие в рамках акции «Летний лагерь — территория здоровья» прошло в Доме детского творчества, где во время школьных каникул организован детский лагерь. В гости к отдыхающим ребятам пришли стражи порядка. Они напомнили несовершеннолетним правила безопасного поведения, соблюдение которых поможет избежать неприятных ситуаций и уберечь себя от действий злоумышленников.
В начале мероприятия дети просмотрели видеоролики о том, как нужно себя вести в различных случаях, которые могут обернуться неприятностью, а после просмотра старший юрисконсульт правового направления ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу Анна Гребенюк предложила юным горожанам поучаствовать в блиц-опросе на знание правил безопасности. Ребята рассуждали о том, что лучше ответить неизвестному человеку, который на улице предлагает прокатиться на красивой машине или вместе посмотреть котёнка, и о том, что нужно сказать звонящему в дверь незнакомцу, когда находишься один дома.
После блиц-опроса дети вместе с инспектором направления по пропаганде безопасности дорожного движения Сергеем Дзюманом вспомнили значение дорожных знаков и правила перехода проезжей части. Особое внимание сотрудник полиции уделил вопросу безопасности при катании на велосипеде, а также сохранности имущества. Полицейский посоветовал юным велосипедистам не оставлять двухколёсный транспорт без присмотра и при необходимости использовать противоугонные устройства.
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