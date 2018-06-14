Из летнего лагеря в Кемеровской области вывезли детей из-за нарушений

Из летнего лагеря «Звездочка» в поселке Карай вывезли детей, так как Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения.

По сообщению пресс-службы ведомства, в детской оздоровительной организации проведено административное расследование. В результате специалисты Роспотребнадзора выявили санитарные нарушения. В частности, в лагере были проблемы с системой водоснабжения. После ремонта руководство лагеря не удостоверилось, что подаваемая вода соответствует требованиям к качеству воды централизованных систем водоснабжения