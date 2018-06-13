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Три здания Российской национальной библиотеки в Петербурге заработали после эвакуации
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Три здания Российской национальной библиотеки в Петербурге заработали после эвакуации 

ТАСС 5 часов назад
Фото: The Village
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) в Петербурге возобновила работу после эвакуации и проверки помещений в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РНБ.
"После анонимного сообщения были эвакуированы люди из трех зданий библиотеки — на площади Островского [рядом с Невским проспектом], на набережной реки Фонтанки [недалеко от Аничкова моста] и на Московском проспекте. Сейчас вся библиотека работает в штатном режиме после проверки, ничего опасного обнаружено не было, сотрудники и посетители вернулись в здания", — сказали в пресс-службе.
В библиотеке также рассказали, что анонимное письмо об угрозе взрыва пришло на почту РНБ, но в сообщении не был указан точный адрес здания, поэтому эвакуировать пришлось людей из трех основных филиалов библиотеки.
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