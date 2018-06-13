Пожары привели к режиму ЧС в Якутии

Режим ЧС действует в двух районах Якутии, где горят леса

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует в двух районах Якутии , особый противопожарный режим — на территории еще 13 муниципалитетов республики. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МЧС "Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Усть-Майского и Таттинского районов. Особый противопожарный режим установлен на территории 13 муниципальных образований", — говорится в сообщении ведомства. В числе муниципалитетов, в которых установлен особый противопожарный режим, входит и столица республики — Якутск . Посещение гражданами лесов категорически запрещено. По данным ФГУП "Авиалесоохрана" на среду, в Якутии действуют семь лесных пожаров общей площадью свыше 4,5 тыс. га.