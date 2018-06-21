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Площадь пожаров в Бурятии сократилась более чем в два раза за сутки
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Площадь пожаров в Бурятии сократилась более чем в два раза за сутки 

РИА Новости 21 июня 2018
Фото: © РИА Новости / Антон Балашов
КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Площадь пожаров в Бурятии за сутки сократилась с 37 до менее чем 15 гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
"За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Баргузинском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Из них, по состоянию на 0.00 часов 21 июня 2 очага ликвидировано. Еще два очага в Северо-Байкальском и Баргузинском районах продолжают действовать. Их общая площадь, на конец суток, составляет менее 15 гектаров", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по данным на среду в республике горело 37 гектаров леса. По информации ведомства, на тушении за прошедшие сутки работало более 120 человек и 32 единицы техники. На действующие лесные очаги направлены дополнительные бригады из лесничеств и лесхозов.
По данным космомониторинга, в Бурятии четыре термоточки в Баунтовском и Муйском районах. Их решено не тушить, так как прогнозируемые траты превышают прогнозируемый вред, а также отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики.
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