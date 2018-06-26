Бурятия справилась с пожарами

В Бурятии потушили все лесные пожары

Лесники потушили все действующие пожары на территории Бурятии , сообщает во вторник республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

"На утро 26 июня в лесах Бурятии действующих лесных пожаров не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

По данным РАЛХ, всего с начала пожароопасного сезона на территории Бурятии зарегистрировано 298 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем с начала года, составляет около 23,7 тысячи гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 433 лесных пожара, на общей площади около 211,7 тысячи гектаров.

В агентстве отмечают, что, несмотря на снижение классов пожарной опасности по всем районам республики, продолжается ежедневное наземное патрулирование, прокладка минерализованных полос, установка дополнительных аншлагов, шлагбаумов, обустройство мест отдыха на землях лесного фонда и сельских поселений. Кроме того, в летних лагерях и на детских площадках проводятся занятия с детьми, беседы, интерактивные мероприятия.

За прошедшие сутки проведено более ста рейдов патрулирования, выявлено 26 нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

На всей территории республики действует особый противопожарный режим.