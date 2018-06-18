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Суд арестовал таксиста, сбившего пешеходов в центре Москвы
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Суд арестовал таксиста, сбившего пешеходов в центре Москвы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Газета "Труд"
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Таганский суд Москвы в понедельник арестовал на два месяца таксиста, сбившего пешеходов на тротуаре в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Чынгыза Анарбек уулу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 16 августа", — огласила решение судья Наталия Ларина.
Выступая в суде, уроженец киргизского Джалал-Абада полностью признал свою вину и заверил, что раскаивается, что все так вышло. По его словам, он устроился таксистом всего месяц назад и работал на износ, чтобы расплатиться с долгами. Машину он взял в аренду.
По его словам, он работал без полноценного сна много дней и в момент инцидента из-за усталости перепутал газ и тормоз. Он публично попросил прощения у пострадавших и их родственников за случившееся.
Киргизские дипломаты из посольства в России (защита представила в суд письмо из дипломатического представительства) вступились за соотечественника, подчеркнув, что, по УК РФ, если людям нанесен не тяжкий вред здоровью, уголовное дело возбуждаться не должно.
По их мнению, задержанный должен быть наказан в административном режиме. В любом случае, по заявлению дипломатов, Анарбек уула не стоит заключать под стражу. Если же будет избран домашний арест, посольство готово представить мужчине временное жилье. Защита поддержала эту позицию.
Следствие в свою очередь подчеркнуло, что если задержанного не заключить в СИЗО, он может бежать, в том числе за границу. Сам обвиняемый заявил, что после ДТП пытался убежать, так как «испугался, что толпа может его убить».
По Уголовному кодексу, максимум уроженцу Киргизии грозит два года заключения и лишение водительских прав.
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