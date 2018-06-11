Пострадавший от взрыва газа дом в Пензе планируется отремонтировать в течение двух недель

ПЕНЗА , 11 июня. / ТАСС /. Ремонт дома на улице Крупской, где вечером в воскресенье взорвался газ, планируется завершить в течение двух недель. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба городской мэрии.

"В течение сегодняшнего дня будет окончательно решен вопрос о временном размещении граждан из пострадавших квартир, которые провели ночь у родных и близких, на период проведения ремонта. Его планируется завершить в течение двух недель", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 10 июня в четырехэтажном доме на ул. Крупской в Пензе произошел взрыв газа. Как отметили в пресс-службе мэрии, жильцы дома вызвали работника газовой службы, так как в подъезде был сильный специфический запах. Источник утечки находился в квартире, хозяйка которой уехала на дачу. Как только сотрудник газовой службы открыл дверь в квартиру, произошел взрыв.

"Сотрудник АО «Метан» получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время он прооперирован, состояние стабильное", — говорится в сообщении. Никто из жильцов дома не пострадал, 23 человека были эвакуированы, четверых жителей подъезда переселили в пункт временного пребывания в интернате №1 Пензы. Взрыв выбил стекла и двери, частично рухнули перегородки в одной из квартир.

Для ликвидации последствий взрыва в Пензе объявлен режим повышенной готовности. «Он позволяет организовать охрану объекта и принять оперативные меры по расселению граждан в случае необходимости», — отметили в пресс-службе мэрии.