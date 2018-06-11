Ещё
Пострадавший от взрыва газа дом в Пензе планируется отремонтировать в течение двух недель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пострадавший от взрыва газа дом в Пензе планируется отремонтировать в течение двух недель 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ИА PenzaNews
ПЕНЗА, 11 июня. /ТАСС/. Ремонт дома на улице Крупской, где вечером в воскресенье взорвался газ, планируется завершить в течение двух недель. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба городской мэрии.
"В течение сегодняшнего дня будет окончательно решен вопрос о временном размещении граждан из пострадавших квартир, которые провели ночь у родных и близких, на период проведения ремонта. Его планируется завершить в течение двух недель", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером 10 июня в четырехэтажном доме на ул. Крупской в Пензе произошел взрыв газа. Как отметили в пресс-службе мэрии, жильцы дома вызвали работника газовой службы, так как в подъезде был сильный специфический запах. Источник утечки находился в квартире, хозяйка которой уехала на дачу. Как только сотрудник газовой службы открыл дверь в квартиру, произошел взрыв.
"Сотрудник АО «Метан» получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время он прооперирован, состояние стабильное", — говорится в сообщении. Никто из жильцов дома не пострадал, 23 человека были эвакуированы, четверых жителей подъезда переселили в пункт временного пребывания в интернате №1 Пензы. Взрыв выбил стекла и двери, частично рухнули перегородки в одной из квартир.
Для ликвидации последствий взрыва в Пензе объявлен режим повышенной готовности. «Он позволяет организовать охрану объекта и принять оперативные меры по расселению граждан в случае необходимости», — отметили в пресс-службе мэрии.
ТАСС: последние новости
В больнице на севере Лондона произошел пожар Терминал аэропорта Шереметьево эвакуировали из-за ложного срабатывания сигнализации СМИ: в Азербайджане более 20 человек отравились химикатом для борьбы с сорняками
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган предрек войну66
Ургант последовал примеру Абрамовича241
Япония заявила протест России197
«Путин не блефует»486
Авария в Чернобыле оказалась не случайной111
Видео
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
01:13
В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели
Общество Кавказ
01:09
Порошенко «померещилась» поддержка от Запада
Украина В мире
04:00
Вопль Трампа из самолета «привел к кризису элиты»
США В мире
00:33
Ирак предпочел российские Т-90С танкам США
Армия Оружие
03:38
«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать»
Происшествия
00:58
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор
Общество
02:33
Россия получила важного союзника в Евросоюзе
В мире Европа
04:00
G7 «минус один», или чего добивается Трамп
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение