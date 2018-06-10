Малолетний ребенок пострадал, когда играл в детском уголке в Приморском океанариуме

Во время игры в детском двухэтажном уголке в кафе Приморского океанариума пострадал четырехлетний ребенок. По словам матери малыша, администрация океанариума не отреагировала на ситуацию. Об этом сообщил сайт PRIMPRESS.

Жительница Владивостока рассказала об инциденте в паблике социальной сети. Пользователи считают, что «должен быть ответственный за этот уголок человек». «В прошлом году с ребенком были там, понравилось. Но! Хорошо, когда все хорошо. Если что-то не закреплено должным образом, ребенок упадет, хоть следи за ним, хоть нет», — прокомментировал ситуацию житель Владивостока.

«Наш ребенок провалился между сеткой и перекрытиями этажей, то есть свалился со второго на первый этаж. Это вызвано тем, что отсутствует одно из креплений сетки. На просьбы вызвать администрацию ответили отказом, потому что никого не было на месте», — рассказала горожанка.