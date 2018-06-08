Ещё
Главы РЮО и РФ обсудили создание спасательной авиации в Южной Осетии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главы РЮО и РФ обсудили создание спасательной авиации в Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 20 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 8 июн — Sputnik. Глава МЧС Южной Осетии Алан Тадтаев провел встречу с новым министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым. Встреча прошла в рамках Международного салона «Комплексная безопасность-2018», сообщает пресс-служба МЧС РЮО.
"Руководители чрезвычайных ведомств двух стран обсудили приоритетные направления взаимного сотрудничества, в том числе вопросы повышения квалификации сотрудников МЧС Южной Осетии, а также создание спасательной авиации в республике", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, стороны подчеркнули, что продолжат сотрудничество в области повышения квалификации спасателей Южной Осетии в специальным центрах МЧС РФ. Также главы ведомств обсудили вопрос выделения югоосетинскому МЧС вертолета с медицинским оборудованием на борту.
МЧС РФ также продолжит работы по гуманитарному разминированию территории Южной Осетии в 2019 году.
В ходе переговоров Зиничев подчеркнул, что отношения России и Южной Осетии носят характер стратегического партнерства.
"Содействие становлению Южной Осетии, укреплению ее международных позиций и обеспечению безопасности является одним из приоритетов Российской Федерации. Кроме того, спасательные службы наших государств связывают крепкие дружественные отношения, и МЧС России намерено развивать их и впредь", — сказал он.
Международный салон «Комплексная безопасность-2018» проходит уже в 11-й раз. В работе салона принимают участие представители порядка 100 стран.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
"Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным В Гватемале объявлен траур по жертвам извержения вулкана Роскачество назвало лучшие марки молока
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на бензин рухнули после слов Путина658
Получившая комплимент от Путина рассказала о порно76
Украинский самолет перехватил российский корабль367
ДНР и ЛНР оставили Украину без боеприпасов103
Турция напомнила Европе об «аннексии Крыма»682
Видео
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
10:10
Путин призвал чиновников к ответу
Политика Статьи
03:26
Обратившемуся к Путину понизили ставку по ипотеке
Недвижимость Политика
00:41
Киркоров вылил ведро помоев на Баскова и Крида
Шоу-бизнес
07:47
На Украине нашли газ
Украина В мире
02:58
Кадыров оправдался за прямую линию «без Чечни»
Политика
10:04
Как Запад воспринял «прямую линию»
В мире Европа
00:40
Украинский самолет перехватил российский корабль
Армия Войска
02:32
У многодетной матери из Томска попросили прощения
Общество
Пенсионер пожертвовал детдому накопления за 40 лет
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение