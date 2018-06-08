Главы РЮО и РФ обсудили создание спасательной авиации в Южной Осетии 

ЦХИНВАЛ, 8 июн — Sputnik. Глава МЧС Южной Осетии Алан Тадтаев провел встречу с новым министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым. Встреча прошла в рамках Международного салона «Комплексная безопасность-2018», сообщает пресс-служба МЧС РЮО.
"Руководители чрезвычайных ведомств двух стран обсудили приоритетные направления взаимного сотрудничества, в том числе вопросы повышения квалификации сотрудников МЧС Южной Осетии, а также создание спасательной авиации в республике", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, стороны подчеркнули, что продолжат сотрудничество в области повышения квалификации спасателей Южной Осетии в специальным центрах МЧС РФ. Также главы ведомств обсудили вопрос выделения югоосетинскому МЧС вертолета с медицинским оборудованием на борту.
МЧС РФ также продолжит работы по гуманитарному разминированию территории Южной Осетии в 2019 году.
В ходе переговоров Зиничев подчеркнул, что отношения России и Южной Осетии носят характер стратегического партнерства.
"Содействие становлению Южной Осетии, укреплению ее международных позиций и обеспечению безопасности является одним из приоритетов Российской Федерации. Кроме того, спасательные службы наших государств связывают крепкие дружественные отношения, и МЧС России намерено развивать их и впредь", — сказал он.
Международный салон «Комплексная безопасность-2018» проходит уже в 11-й раз. В работе салона принимают участие представители порядка 100 стран.