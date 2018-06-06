Экологическая обстановка усугубилась за год в Приморском крае 

В рейтинг экологического неблагополучия вновь попал Приморский край. В списке не самых экологически благоприятных регионов России Приморье оказалось на 61 строчке из 85 возможных. Об этом сообщило РИА «Восток-Медиа».
В 2017 году Приморье располагалось на 55 строчке этого списка, за год положение края ухудшилось из-за нефтяных загрязнений, лесных пожаров и угольной пыли.
Экорейтинг субъектов РФ опубликовала Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».
Лучше всего экологическая обстановка складывается в Белгородской, Мурманской, Тамбовской, Ульяновской и Курской областях, Республике Алтай, Санкт-Петербурге, Чувашской республике, Республике Коми и Алтайском крае.
В десятку регионов с худшими показателями по экологии попали Свердловская, Челябинская, Нижегородская, Московская, Брянская, Иркутская области, Республика Бурятия, Оренбургская область и ЕАО, а также Красноярский край.
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил создать фонд из которого будут выплачивать за фотографии нефтяных пятен в акватории приморских портов и запретить выход судна из порта, если штраф за загрязнение не оплачен.