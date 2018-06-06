Экологическая обстановка усугубилась за год в Приморском крае

В рейтинг экологического неблагополучия вновь попал Приморский край . В списке не самых экологически благоприятных регионов России Приморье оказалось на 61 строчке из 85 возможных. Об этом сообщило РИА «Восток-Медиа».

В 2017 году Приморье располагалось на 55 строчке этого списка, за год положение края ухудшилось из-за нефтяных загрязнений, лесных пожаров и угольной пыли.

Экорейтинг субъектов РФ опубликовала Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».