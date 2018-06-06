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На территории семи районов Кировской области обнаружили стихийные свалки
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На территории семи районов Кировской области обнаружили стихийные свалки 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Часть из них удалось ликвидировать, сообщает сайт правительства области.
Областной природоохранный центр в мае провел рейды по обнаружению и ликвидации несанкционированного мусора на территории региона. В 7 районах области зафиксировали стихийные свалки, часть из них уже устранили.
Так, совместная проверка с прокуратурой Орловского района выявила пять несанкционированных свалок твердых бытовых отходов: две — в городе Орлове (на общей площади примерно 0,0035 га и общим объемом 25 куб. метров), одну — в водоохранной зоне (0,001га, 3 куб. метра), две — на территории Орловского сельского поселения (0,52 га, 115 куб. метров).
Материалы проверок передали в контрольно-надзорные органы. Также специалисты центра зафиксировали правонарушение с помощью фотоловушки, установленной администрацией муниципального района. В результате принятых мер виновник вывез мусор на полигон ТБО в деревню Антипичи.
На территории Унинского поселения нашли три стихийные свалки. Их общая площадь превышает 800 кв. метров, объем порядка 7 куб. метров. Сейчас местная администрация занимается их устранением.
Также четыре места несанкционированного размещения отходов обнаружили в Богородском городском поселении (площадь более 900 кв. метров, объем около 30 куб. метров), два — в поселке Нема (площадь 0,028 га, объем 14 куб. метров). Информацию по итогам проверки специалисты центра направили в муниципалитеты.
В Шабалинском районе во время рейда с участием Областного природоохранного центра несанкционированные свалки выявили на территории Ленинского городского поселения, в деревнях Колбины, Безводная, Песочная и Красава, в Слободском районе — в поселке Октябрьский и на улице Новой в Слободском. По всем фактам возбудят административные дела.
Наконец, в районе деревни Савичи Оричевского района ликвидировали свалку, куда складировали пищевые отходы, пластиковую тару, полиэтиленовую упаковку.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
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