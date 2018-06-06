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На месте нового ЧП в Чернобыле нашли факелы
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На месте пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обнаружили факелы 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
На месте пожара в Чернобыльской зоне отчуждения были найдены факелы, передает "112 Украина" заявление председателя государственной пограничной службы Украины Николая Чечеткина.
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"На месте пожара были обнаружены факелы и сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и вообще имеют ли они отношение к этому пожару", — сказал он.
Ранее стало известно, что в Чернобыльской зоне отчуждения загорелась трава.
Спасатели локализовали пожар. Угрозы распространения пожара нет.
Авиация ГосЧС завершила работу на месте возгорания, в настоящий момент там работают только наземные подразделения.
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