На месте нового ЧП в Чернобыле нашли факелы

На месте пожара в Чернобыльской зоне отчуждения были найдены факелы, передает "112 Украина" заявление председателя государственной пограничной службы Украины Николая Чечеткина.
"На месте пожара были обнаружены факелы и сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и вообще имеют ли они отношение к этому пожару", — сказал он.
Ранее стало известно, что в Чернобыльской зоне отчуждения загорелась трава.
Спасатели локализовали пожар. Угрозы распространения пожара нет.
Авиация ГосЧС завершила работу на месте возгорания, в настоящий момент там работают только наземные подразделения.